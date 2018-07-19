«Как жить без горячей воды?»: в Арамиле и соседних посёлках на две недели отключат газ

Жители Арамиля на две недели останутся без газа. Компания «Газэкс» предупредила, что газ пропадёт 30 июля, а появится только 13 августа.

«В связи с ремонтными работами на газопроводах будет приостановлено газоснабжение в городе Арамиль , посёлке Арамиль, Светлый, Бобровский, станции Арамиль, деревне Поварня, посёлке Большой Исток, селе Патруши, деревне Бородулино, деревне Большое Седельниково, деревне Малое Седельниково», — указано на сайте компании «Газэкс». — В рамках технического перевооружения сетей будет заменено 33 отключающих устройства от выхода с ГРС Арамиль и во всех выше указанных населённых пунктах.

Как объяснили в компании, новое оборудование обеспечит безопасность и бесперебойное газоснабжение осенью и зимой. Также людей попросили отключить все газовые приборы, закрыть краны на вводе в дом.

На форуме Е1.RU пользователи уже начали переживать, как они проживут эти две недели без газа, ведь у многих на это время пропадёт и горячая вода.

«Звонили, узнавали, прямо на две недели, или отдельные линии на день-два в течение пары недель? Нет, на все две недели. Притом что больше чем у 90% газовые котельные, в том числе и горячая вода. Как жить без горячей воды?» — задаётся вопросом пользователь под ником xDevice.

Кто-то начинает шутить и предлагает перебраться на это время в лес, чтобы греть воду на костре, другие предлагают держаться и делятся опытом.

«Живу в Сысертском районе в частном доме, прошлым летом тоже на 2 недели отключали, некоторое неудобство и не более того. На ночь конвектор для отопления иногда в комнате, горячая вода в летнем душе в титане на дровах. Стиралка работает без газа», — написал другой пользователь на форуме.

Недавно мы рассказывали, что с 1 июля подорожают вода, электричество и газ.