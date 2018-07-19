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Россия и Китай блокировали запрос США на запрет поставок КНДР продуктов нефтепереработки
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Россия и Китай блокировали запрос США на запрет поставок КНДР продуктов нефтепереработки 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Москва и Пекин блокировали попытку Вашингтона в комитете СБ ООН добиться прекращения поставок в Пхеньян всех продуктов нефтепереработки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, Россия и Китай запросил больше времени для рассмотрения запроса США в ООН.
Как отмечается, запрос о запрете поставок в КНДР продуктов нефтепереработки США внесли в ООН на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты потребовали, чтобы два единственных легальных поставщика топлива в КНДР, Россия и Китай, прекратили его отправку.
По мнению США, Пхеньян нарушил свою квоту на переработанные нефтепродукты в 2018 году.
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