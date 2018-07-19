Путешествия по святым местам отделят от туризма

Закрепление статуса паломников в законодательстве позволит защитить этих граждан от злоупотреблений, рассказал « Парламентской газете » один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов

«Предлагаемые нами поправки вводят правила, по которым религиозные организации будут организовывать поездки по святым местам. Они должны нести ответственность за безопасность граждан, а также обеспечивать соответствие поездки заявленным целям», — отметил депутат.

Понятия паломнической деятельности и паломников авторы инициативы предлагают закрепить в законе «О свободе совести и религиозных объединениях». Проект закона предлагает установить, что организация паломнической деятельности может включать в себя размещение паломников, обеспечение их питанием с учётом религиозных требований, транспортное обслуживание и сопровождение (в том числе услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников).

При этом религиозные организации наделяются исключительным правом по осуществлению такой деятельности — на платной или бесплатной основе. Инициатива была внесена в Госдуму 19 июля.

«Паломничество — это не туризм, это особый вид религиозной деятельности», — пояснил Сергей Гаврилов.

Обычные путешествия люди совершают, чтобы отдохнуть и развлечься. А верующие посещают святые места с некой духовной миссией или для участия в богослужении или другом религиозном обряде. Пока эта сфера не урегулирована законом, из-за чего в ней есть место злоупотреблениям.

«Данный законопроект касается россиян, которые совершают паломничество по стране или едут с этой целью за рубеж», — уточнил депутат.