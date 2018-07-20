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Экскурсия в музей обороны Москвы
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Экскурсия в музей обороны Москвы 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
17 июля 2018 года, в рамках увлекательного путешествия на острове «Где-то там!», по программе «Московская смена — 2018», ребят вновь ждали новые впечатления.
После бодрящей зарядки на свежем воздухе, начался еще один день увлекательного путешествия.
Поскольку современные дети не достаточно информированы на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и её последствий, ребята из отрядов «Викинги» и «Алые Паруса» отправились по «Морю правды» в Государственный музей Обороны Москвы. В музее ребята прослушали интересный рассказ экскурсовода музея о защитниках Москвы, а воссозданная с помощью подлинных предметов экспозиция помогла понять ребятам, что остановило у стен Москвы немецко-фашистские войска.
Отряд наших «Морячков», оставашись на корабле, проектировали и создавали модели самолетов в связи с Днем морской авиации ВМФ России.
Сегодняшнее путешествие закончилось традиционно построением на палубе, подведением итогов дня и ознакомлением с планом завтрашнего маршрута путешествия.
Управа района Ново-Переделкино города Москвы: последние новости
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