Экскурсия в музей обороны Москвы

17 июля 2018 года, в рамках увлекательного путешествия на острове «Где-то там!», по программе «Московская смена — 2018», ребят вновь ждали новые впечатления.

После бодрящей зарядки на свежем воздухе, начался еще один день увлекательного путешествия.

Поскольку современные дети не достаточно информированы на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и её последствий, ребята из отрядов «Викинги» и «Алые Паруса» отправились по «Морю правды» в Государственный музей Обороны Москвы . В музее ребята прослушали интересный рассказ экскурсовода музея о защитниках Москвы, а воссозданная с помощью подлинных предметов экспозиция помогла понять ребятам, что остановило у стен Москвы немецко-фашистские войска.

Отряд наших «Морячков», оставашись на корабле, проектировали и создавали модели самолетов в связи с Днем морской авиации ВМФ России

Сегодняшнее путешествие закончилось традиционно построением на палубе, подведением итогов дня и ознакомлением с планом завтрашнего маршрута путешествия.