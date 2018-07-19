В Ярославской области создадут туристический комплекс на малой родине адмирала Ушакова

"В рамках создания туристско-рекреационного кластера «Ярославская Ривьера» планируется реализация проекта туристско-социального комплекса «Хопылево». На его базе будут построены гостиничный комплекс, туристско-образовательный центр и причал для туристических судов", — проинформировала Рыбакова.

Адмирал Ушаков родился в селе Бурнаково Рыбинского района. В селе Хопылево сохранилась церковь, где его крестили. В районе ежегодно проходит Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени Федора Ушакова. В этом году он состоится 5 августа в пятый раз.

"Туристические объекты, связанные с именем Федора Ушакова объединены в одной из линеек туристического продукта «Непобедимый адмирал Федор Ушаков». Рыбинский район Ярославской области является родиной адмирала. Туристам также предлагают посетить музей Ушакова в Тутаеве ", — пояснили ТАСС в пресс-службе регионального департамента туризма.

Как сообщалось ранее, туристический кластер «Ярославская Ривьера» на Волге планируется создать в Ярославской области в 2019-2021 годах. «Ярославская Ривьера», в частности, включит проекты по развитию круизного туризма.