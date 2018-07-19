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В Ярославской области создадут туристический комплекс на малой родине адмирала Ушакова
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В Ярославской области создадут туристический комплекс на малой родине адмирала Ушакова 

ТАСС 1 час назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Туристско-социальный комплекс будет создан в Рыбинском районе Ярославской области на родине причисленного к лику святых адмирала Федора Ушакова. Об этом ТАСС в четверг сообщила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.
"В рамках создания туристско-рекреационного кластера «Ярославская Ривьера» планируется реализация проекта туристско-социального комплекса «Хопылево». На его базе будут построены гостиничный комплекс, туристско-образовательный центр и причал для туристических судов", — проинформировала Рыбакова.
Адмирал Ушаков родился в селе Бурнаково Рыбинского района. В селе Хопылево сохранилась церковь, где его крестили. В районе ежегодно проходит Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени Федора Ушакова. В этом году он состоится 5 августа в пятый раз.
"Туристические объекты, связанные с именем Федора Ушакова объединены в одной из линеек туристического продукта «Непобедимый адмирал Федор Ушаков». Рыбинский район Ярославской области является родиной адмирала. Туристам также предлагают посетить музей Ушакова в Тутаеве", — пояснили ТАСС в пресс-службе регионального департамента туризма.
Как сообщалось ранее, туристический кластер «Ярославская Ривьера» на Волге планируется создать в Ярославской области в 2019-2021 годах. «Ярославская Ривьера», в частности, включит проекты по развитию круизного туризма.
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