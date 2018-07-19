В гордуме Астрахани считают, что выдача земель многодетным семьям идет медленными темпами

АСТРАХАНЬ , 19 июля. / ТАСС /. Депутаты городской думы Астрахани впервые не приняли отчет главы администрации города Олега Полумордвинова о результатах работы за прошлый год. Парламентарии остались недовольны, в частности, затягиванием исполнения поручения президента о выдаче земли многодетным семьям, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе городской думы.

22 августа прошлого года президент России Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области Александру Жилкину интенсивнее решать вопрос с выделением бесплатных земельных участков многодетным семьям, в частности, в Астрахани, где образовалась наибольшая очередь из более чем 3 тыс. человек. Позже губернатор сообщил, что данная проблема должна быть решена в 2018 году: всего планируется выдать сертификаты более чем 5 тыс. семей.

"Парламентариев возмутил в том числе срыв сроков выделения земельных участков многодетным семьям. Из более чем 3 тыс. таких родителей, стоящих на очереди, в 2017 году наделы получили 70 семей, а в 2018 году — 34. Поручение президента страны и губернатора области таким образом не выполнено. Причем некоторые из многодетных, получив в конце прошлого года сертификаты, до сих пор не смогли приступить к строительству жилья, поскольку предназначенные им участки не готовы", — сказали в пресс-службе.

Также городские депутаты отметили, что в докладе не были отражены такие важные темы, как снос незаконно установленных строений, наведение порядка в сфере торговли, борьба с безнадзорными животными, работа по противодействию коррупции.

"Впервые в истории городского парламента отчет главы администрации не был принят. Олег Полумордвинов продолжит работать, но депутаты убеждены, что отклонение отчета должно послужить корректировке курса социально— экономического развития областного центра", — пояснили ТАСС в городской думе.

Получить комментарий от пресс-службы главы городской администрации ТАСС пока не удалось.