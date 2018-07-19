Во Владивостоке можно найти дешёвые и небезопасные китайские аттракционы — «Авира»

У таких аттракционов нет необходимых документов. Более 60% детских аттракционов в России не имеют деклараций о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического регламента, обязательных для аттракционной техники. Такая информация была получена в ходе тестирования новых видов аттракционов группы компаний «Авира» специалистами испытательной лаборатории «Центра по безопасности аттракционов» ( Краснодар ) в мае 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе «Авиры». — Мы проводили декларацию новых видов каруселей «Берёза» и «Мишки» и детской батутной арены «Лесная опушка». Это тематические аттракционы, однако они были созданы на базе существующих моделей, — рассказывает руководитель отдела качества группы компаний «Авира» Ирина Колганова . — Выяснилось, что мы оказались первыми, кто задекларировал такое оборудование. Причина отсутствия необходимой документации на аттракционы в виде каруселей, по мнению эксперта, заключается в большом количестве дешёвой китайской продукции. — Китайские производители продолжают подкупать дешевизной, однако всегда проигрывали по качеству. Дешёвые и небезопасные китайские аттракционы сегодня можно найти и в Курске , и в Орле , и в Ростове-на-Дону, и в Краснодаре, и в Омске , и во Владивостоке , — отмечает управляющий группой компаний «Авира» Алексей Загумённов. — Сегодня необходимые для работы детского или спортивного развлекательного заведения документы китайцы не предоставляют по одной простой причине: на это нужно тратить деньги. В соответствии с российским законодательством при заказе спортивного, игрового или развлекательного оборудования поставщик или производитель также обязан предоставить заказчику паспорт на аттракцион, инструкцию по монтажу оборудования, инструкцию по перевозке и хранению, руководство по техническому обслуживанию оборудования, руководство по эксплуатации оборудования, декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС и сертификат соответствия по пожарной безопасности. Группа компаний «Авира» — производитель игрового и развлекательного оборудования (торговая марка AviraKids). Посредством трёх российских и чешского офисов продукция группы поставляется в 17 стран мира. Штаб-квартира и основное производство расположены в Перми