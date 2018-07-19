Фестиваль улыбки, спорта и здоровья проведут на северо-востоке столицы

Жители Северо-Восточного округа 25 июля смогут принять участие в фестивале «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье!». Участников ждут спортивные эстафеты и интеллектуальные игры.

— Бодрость духа, заряд энергии, яркие эмоции, чувство победы — все это получит каждый, кто окунется в атмосферу спортивных соревнований в рамках праздничной программы «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье», — рассказали организаторы праздника.

Жители старшего возраста, участники проекта мэра Москвы «Московское долголетие» и все желающие смогут заняться гимнастикой цигун, ритмикой на стульях, поиграть в вышибалы, а также поучаствовать в танцевальном флешмобе в русском стиле.

Всех желающих ждут в 16.00 по адресу: Сухонская улица, д. 9–11. Начало в 16.00. Вход свободный. (ис)