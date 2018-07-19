Ещё
Фестиваль улыбки, спорта и здоровья проведут на северо-востоке столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль улыбки, спорта и здоровья проведут на северо-востоке столицы 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Жители Северо-Восточного округа 25 июля смогут принять участие в фестивале «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье!». Участников ждут спортивные эстафеты и интеллектуальные игры.
— Бодрость духа, заряд энергии, яркие эмоции, чувство победы — все это получит каждый, кто окунется в атмосферу спортивных соревнований в рамках праздничной программы «Улыбка, спорт, здоровье — нам в жизни ценное подспорье», — рассказали организаторы праздника.
Жители старшего возраста, участники проекта мэра Москвы «Московское долголетие» и все желающие смогут заняться гимнастикой цигун, ритмикой на стульях, поиграть в вышибалы, а также поучаствовать в танцевальном флешмобе в русском стиле.
Всех желающих ждут в 16.00 по адресу: Сухонская улица, д. 9–11. Начало в 16.00. Вход свободный. (ис)
Управа района Бабушкинский: последние новости
На Есенинской улице восстановили дорожное полотно Незаконную рекламу убрали с улиц Бабушкинского Пенсионеры из Бабушкинского приняли участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство329
Путин объявил об изменении внешней политики России679
Хуситы обратились к России за помощью35
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение