Ещё
В ГУУ создан центр мониторинга реализации программы «Цифровая экономика»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГУУ создан центр мониторинга реализации программы «Цифровая экономика» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.
Отмечается, что данный центр стал частью программы поддержки общественно значимых инициатив и проектов в сфере цифровой экономики. Его возглавил советник ректора ГУУ, доктор экономических наук, профессор РАН Сергей Лукьянов.
Прежде всего, центр будет координировать взаимодействие между органами государственной власти и бизнесом. Также там будут проводить экспертную оценку и поддерживать общественно-значимые проекты в сфере виртуальных финансов.
Программа «Цифровая экономика РФ» была утверждена летом 2017 года, она будет действовать до 2024 года включительно.
Программа включает пять направлений работы государства в области цифровизации. Они посвящены нормативному регулированию, вопросам сетевой безопасности, формированию исследовательских компетенций, образованию и кадровому обеспечению и IT-инфраструктуре.
Цель программы — создание в стране благоприятных условий для эффективного обеспечения роста российской экономики за счет изменения структуры и системы управления финансовыми активами в условиях формирования глобальной цифровой системы расчетов.
Парламентская газета: последние новости
Власти Крыма: присоединившиеся к санкциям ЕС страны ведут несамостоятельную политику Школам и детсадам в Крыму продлят срок признания лицензий Пострадавшие от ЧС смогут восстановить документы бесплатно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство329
Путин объявил об изменении внешней политики России679
Хуситы обратились к России за помощью35
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение