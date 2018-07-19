В ГУУ создан центр мониторинга реализации программы «Цифровая экономика»

Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.

Сергей Лукьянов. Отмечается, что данный центр стал частью программы поддержки общественно значимых инициатив и проектов в сфере цифровой экономики. Его возглавил советник ректора ГУУ, доктор экономических наук, профессор РАН

Прежде всего, центр будет координировать взаимодействие между органами государственной власти и бизнесом. Также там будут проводить экспертную оценку и поддерживать общественно-значимые проекты в сфере виртуальных финансов.

Программа «Цифровая экономика РФ» была утверждена летом 2017 года, она будет действовать до 2024 года включительно.

Программа включает пять направлений работы государства в области цифровизации. Они посвящены нормативному регулированию, вопросам сетевой безопасности, формированию исследовательских компетенций, образованию и кадровому обеспечению и IT-инфраструктуре.

Цель программы — создание в стране благоприятных условий для эффективного обеспечения роста российской экономики за счет изменения структуры и системы управления финансовыми активами в условиях формирования глобальной цифровой системы расчетов.