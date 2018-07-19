У отравившихся в «Орленке» диагностировали острую дизентерию Зонне

Об этом сообщил Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

У 18 из 94 госпитализированных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).

«Больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное», — указывается в сообщении.

В лагере обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Работа «Орленка» прекращена, открыто уголовное производство по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований по ст. 325 ч.1 Уголовного кодекса Украины

Дизентерия — инфекционное заболевание, которое передает от человека к человеку. Дизентерия Зонне — наиболее распространенная форма дизентерии в СНГ. Дизентерией заражаются контактно-бытовым, водным и алиментарным путем. Предрасполагающими факторами является низкий гигиенический уровень.