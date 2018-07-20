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Дизентерия Зонне: Выявлен возбудитель вспышки инфекции в детском лагере
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Дизентерия Зонне: Выявлен возбудитель вспышки инфекции в детском лагере 

Украина.ру 29 минут назад
Фото: Украина.ру
У 18 из 94 больных подтвержден диагноз «острая дизентерия Зонне», возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).
«Больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное. В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Приказом директора загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Орленок» от 17.07.2018 №94 деятельность учреждения «Орленок» прекращена. По представлению Госпродпотребслужбы №01-18 / 118 от 17.07.2018 года в Лиманском отделения полиции Славянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований по ст. 325 ч.1 Уголовного кодекса Украины открыто уголовное производство», — говорится в сообщении Минздрава Украины.
По состоянию на утро 19 июля в больницы области госпитализировано 94 человека (79 детей и 15 взрослых). Все они находятся на стационарном лечении.
Ранее предполагалось, что причиной отравления детей стал сальмонеллёз.
Дизентерия Зонне — инфекционное заболевание, вызываемое обособленной группой протеобактерий рода шигелл, относящихся к подклассу D и имеющих всего один серотип. Как показывает современная медицинская статистика, дизентерия Зонне распространяется преимущественно через пищу и имеет свои особенности. Данный подвид дизентерии отличается от своих «собратьев» меньшей патологической активностью (зачастую вызывает симптоматику в стертой, хронической форме), но большей выживаемостью.
Типичные проявления в той или иной степени силы включают в себя: в стадии инкубации шигеллы — озноб, ломоту в конечностях, слабость, головную боль; со 2 суток заболевания до пика острой фазы — комплексную интоксикацию с тошнотой, рвотой, высокой температурой тела, снижением аппетита; с 3-4 суток до 10-12 суток — частые позывы к дефекации жидким стулом со слизью и примесями крови.
При наличии квалифицированного лечения симптоматика начинает исчезать с 12-13 суток, либо переходит в хроническую стадию с рецидивами и ремиссиями (в случае недостаточности терапии и лишь частичного уничтожения бактериального агента).
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