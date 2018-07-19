Адвокатов лишили статуса за нарушение очереди при работе по назначению

Как сообщили в Федеральной палате адвокатов, недавно таким образом лишили статуса защитника из Калининграда

Поясним: речь о ситуациях, когда защитник предоставляется обвиняемому от государства. Закон гарантирует право на защиту, и если у человека нет денег на адвоката, защитника ему пригласят. Проблема в том, что часто следователи предпочитали договариваться с удобными для них адвокатами, которые придут и вовремя промолчат. Таких защитников назвали карманными. Причем это не наша специфическая проблема, она существует во многих других странах.

Например, в Азербайджане адвокатов, незаконно сотрудничающих с правоохранительными органами , называют «пайковыми», имея в виду, что они получают своего рода «паек» от следствия. В США , кстати, тоже немало адвокатов, которые предпочитают не спорить со следствием, а договариваться. Причем так поступают не только адвокаты, назначенные государством, но и работающие за гонорар.

Так что в российской адвокатуре не самая худшая ситуация, а в профессионализме наши адвокаты иностранным коллегам уж точно не уступают, рассказывают специалисты.

А не так давно закон ввел специальные правила, призванные решить проблему «карманных» адвокатов. Теперь следователи не вправе приглашать кого захочется. Правоохранители звонят в палату адвокатов, а оттуда направляют того защитника, чья очередь пришла. Откликаться на зов следователя в нарушение правил защитникам теперь опасно. Так, например, Совет Адвокатской палаты Калининградской области лишил статуса адвоката, которая, используя личные связи с органами следствия и суда, сама принимала заявки на участие в делах по назначению и навязывала свои услуги подозреваемым, обвиняемым. «Кроме того, она самостоятельно выписывала себе ордера и получала плату за участие в судебных процессах из федерального бюджета», — рассказали в адвокатской палате.

Там же был лишен статуса и еще один защитник. Но его, по словам экспертов, нельзя причислить к карманным. Он нарушил процедуру: поехал в другой регион и подключился к делу по назначению там. Но в списки адвокатов, участвующих в делах по назначению, не вошел. Поэтому был наказан. Ведь соблюдение данных правил — принципиальный вопрос.