Жители Кабардино-Балкарии жалуются на хлеб с мухами, жуками и мышами 

Жительница кабардино-балкарского Чегема утверждает, что в одном из магазинов города купила хлеб с мухами. В подтверждение своих слов она выложила видео в одном из местных пабликов.
Пост вызвал бурное обсуждение. Кто-то посчитал, что это происки конкурентов. Но большинство не подвергают сомнению тот факт, что в современном хлебе чего только не встретишь.
Один из комментаторов рассказал, что как-то разрезал мышь, запечённую в хлебе. Кто-то обнаружил в сладкой булке остатки жука, после того, как большая часть уже была съедена. А кому-то попался длинных ноготь в выпечке из школьной столовой.
«Почитаешь эти комментарии, кушать перестанешь», — грустно резюмирует один из подписчиков паблика.
Публикация от НОВОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ (@direct_kbr) 18 Июл 2018 в 5:43 PDT