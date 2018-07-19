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Популярным блогерам запретили зарабатывать на избиении детей
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Популярным блогерам запретили зарабатывать на избиении детей 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Видеохостинг YouTube заблокировал популярный канал, который был посвящен издевательствам над детьми. Результатом скандала стало судебное разбирательство и последующее лишение блогеров-садистов родительских прав.
Оба родителя уже имели судимость за различные издевательства над детьми, которыми они с удовольствием делились в Сети. Однако это не помешало садистам продолжать вести канал на YouTube, который до момента блокировки насчитывал 400 тысяч подписчиков.
Сообщается, что после первых судебных разбирательств американская семья с тремя оставшимися детьми переехала в другой штат. После этого блогеры просто завели новую учетную запись на YouTube и продолжили снимать ролики с издевательствами над дочерьми и сыновьями, передает BuzzFeed News.
После многочислeнных жалоб пользователей Сети видеохостинг все-таки закрыл скандальные каналы. Стоит отметить, что ролики с участием детей до сих пор доступны в поиске, но посмотреть их содержание невозможно.
Несмотря на последствия, семья заявила, что не собирается бросать заниматься любимым делом. «YouTube — это то, что нам по душе, и мы будем продолжать это делать в строгих рамках, которые установили для себя», — прокомментировали скандал родители.
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