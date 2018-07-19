Отель-призрак

Санаторий «Речкуновка» открылся в 1959 году. Он специализировался на кардиологических заболеваниях и в советское время считался элитным. К началу «нулевых» дом отдыха, принадлежащий федерации профсоюзов, погрузился в упадок и долги.

А в 2003 году он обанкротился, был продан и стремительно закрылся. Тогда обсуждались варианты спасения санатория (план, например, был у клиники Мешалкина), но все они выглядели менее вероятными, чем продажа земли под коттеджи. Но в итоге не произошло ничего: сейчас неясно даже, кому принадлежит мёртвая «Речкуновка».

К концу «нулевых» санаторий вышел из моды у сталкеров, как чересчур избитый и попсовый и вошёл в моду у игроков в «Ночной дозор» и гламурных и свадебных фотографов. Популярности способствовала доступность: ехать на машине до места — час от центра Новосибирска и пятнадцать минут от Академгородка.

Судя по 2ГИС, заброшенная «Речкуновка» состоит из нескольких зданий (все отмечены на карте как «сооружение»). Это — главный корпус санатория и здание администрации санатория (оба — сталинский ампир), пара двухэтажных зданий также довольно старых, но более скромных, ещё одна двухэтажка здание позднесоветского вида, одноэтажное здание, две пятиэтажки, в которых раньше жили (к одной пристроено двухэтажное здание, в котором, похоже, был клуб). Это всё, что показано на карте, но, возможно, есть что-то ещё.

Самое знаменитое и красивое здание санатория — главный корпус постройки 1959 года: двухэтажное здание в форме буквы «Т» с колоннами, балюстрадами, вазонами и прочими атрибутами сталинской архитектуры.

Здание стоит в 50 метрах от самого большого корпуса преуспевающего курорта «Сосновка» (именно через «Сосновку» любители руин и проходят к санаторию). По тёмной аллее, которая упирается в отель-призрак, прогуливаются отдыхающие.

Вскоре после закрытия санатория в главном корпусе произошёл пожар. Крыша в центральной части и одном боковом крыле рухнула.

Если войти в здание, то сразу за торжественным фасадом обнаружишь внутренний лес.

Впрочем, надпись красной краской по трафарету на входе во все здания санатория предупреждает, что забираться сюда не стоит: аварийное состояние, опасно для жизни. Внутри действительно предостаточно возможностей убиться: от торчащего отовсюду ржавого железа до от лестниц без перил и сгнивших перекрытий.

Ещё в 50 метрах от главного корпуса стоит ещё двухэтажное здание 1950-х годов. Оно сохранилось лучше. В лучшие времена над входом была вывеска «Бар, бильярд, шахматы, нарды». Внутри сохранились претендующие на роскошь обои 1990-х годов, на боку лежат покорёженные холодильники.

Блуждая по лесу от корпуса к корпусу, натыкаешься на почти поглощённые растительностью объекты: то беседку, то старинную каменную ограду, то трансформаторные будки, то большое одноэтажное подсобное строение (то ли кухня, то ли очередной лечебный корпус).

Пара минут ходьбы — и за деревьями показывается пятиэтажка. Внутри раньше были номера для отдыхающих — с балконами с видом на сосновый лес, а на первом этаже — процедурные кабинеты.

Лет десять назад санаторий особенно ошеломлял (и напрашивался на сравнения с Чернобылем ) тем, что его, казалось, бросили в поспешном бегстве: в комнатах оставались мебель, книги, документы.

Можно было зайти в почти нетронутый врачебный кабинет и полистать оставленные в столе бумаги.

Сейчас практически всё растащили или сожгли.

Тем не менее, санаторий продолжает волновать и притягивать. Среди ненайденных нами, но описанных в интернете тайн есть прямо-таки достойные «Пикника на обочине»:

«Зато в пятиэтажке, которая жилая, где-то на третьем или четвертом этаже есть комната, полностью заросшая мхом, очень красиво смотрится».

Ещё через 80 метров мы выходим к следующей двухэтажной сталинке с колоннами. Это немногим менее красивое и торжественное здание, чем главный корпус, — но куда менее известное.

Здание администрации внутри частично полностью разрушено, а частично — неплохо сохранилось. Одна комната целиком завалена бумагами. Здесь толстым слоем лежат газеты начала «нулевых», наградные грамоты, бланки, отпечатанные на машинке, методички по культурному отдыху в санатории и прочая макулатура.

Среди чтения, которое здесь можно найти — розовая брошюра 1990-х годов «Сексуальные проблемы мужчин и их решение». Или, например, методичка для отдыхающих, изданная в 1980-е годы:

«Очень важно соблюдать общий распорядок дня, особенно время, установленное в нём для отдыха ко сну (23 часа). После этого времени запрещается хождение по коридорам, прослушивание радио и просмотр телепередач Сотрудники санатория активно включились в выполнение Продовольственной программы страны, а потому больным и отдыхающим предлагается самым активным образом экономить электроэнергию и с достойным уважением относиться к хлебу. Отключение электроэнергии проводится от центрального рубильника во всём санатории в 23 часа 15 минут».

Возле ещё одной заброшенной, а когда-то жилой пятиэтажки — заросший фонтан позднесоветской постройки.

Нам перебегает дорогу чёрный кот, не отзывается на кис-кис, ныряет в подъезд пятиэтажки и удаляется от нас по тёмному коридору с частично разобранным полом. Кстати, это первый встреченный нами местный житель: следов быта бездомных почему-то не попадается.

С одного торца к пятиэтажке прилегает двухэтажное здание. Внутри на первом этаже — остатки кассовой будки и гардероба, а потом — большой зал. Кажется, мы нашли клуб санатория. На втором этаже, судя по фотоотчётам десятилетней давности, должен был быть кинотеатр. На тех фотографиях — ряды кресел и валяющиеся на полу плёнки.

Но второй этаж теперь выглядит вот так.

Всего за 13 лет среда практически съела человеческие постройки.

Руины не выходят из моды последние лет двести. До этого человечество относилось к ним с трезвой практичностью, растаскивая античные храмы и всякие колизеи на стройматериалы.

Но начиная с XVII–XVIII века «заброшками» начали активно интересоваться — причём не пьющие и курящие подростки с баллончиками краски, а приличные люди: живописцы, мыслители и поэты. Развалины (и настоящие, и искусственные, придуманные для украшения садов и парков) способствовали их размышлениям о бренности всего сущего. А также об истории, политике и общественном устройстве. Ведь дворцам каких-нибудь древних императоров, которые строили их с расчётом, что они будут стоять всегда, но в итоге не помогли ни божественное покровительство, ни даже запрет на просмотр телепередач после 23:00.

К тому же к XVIII веку люди как раз наизобретали достаточно, чтобы начать идеализировать утраченную естественность. А слияние построек с прорастающим через них травой пейзажем — это мощная метафора возвращения в природу. Читайте также: Волосы дыбом (фоторепортаж) На самый большой секретный объект Новосибирска начали водить экскурсии — НГС. АФИША одной из первых побывала в роли туристов, за которыми присматривают автоматчики