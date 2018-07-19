Иностранцы за время ЧМ-2018 купили товаров по системе tax free почти на 1 млрд руб

Представители Федеральной таможенной службы сообщили, что иностранные болельщики купили товаров по системе tax free почти на 1 млрд рублей во время чемпионата мира 2018 года по футболу. Общая сумма покупок составила 943,8 миллиона рублей, сообщает РИА Новости Большая часть покупок принадлежит гражданам Китая (70,8%). На втором месте — представители Мексики (2,8%), на третьем — Германии (2,1%). Основной объём чеков tax free прошёл через таможенную службу аэропорта в Шереметьево (70,3%). Аэропорты в Домодедово (14,6%) и Пулково (10,2%) заняли второе и третье места соответственно. Информацией о возвращённых по tax free средствах ФТС не располагает. Ранее болельщики ЧМ-2018 украли в поездах одеяла и подстаканники на 1 млн рублей.