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Иностранцы за время ЧМ-2018 купили товаров по системе tax free почти на 1 млрд руб
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Иностранцы за время ЧМ-2018 купили товаров по системе tax free почти на 1 млрд руб 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Представители Федеральной таможенной службы сообщили, что иностранные болельщики купили товаров по системе tax free почти на 1 млрд рублей во время чемпионата мира 2018 года по футболу.
Общая сумма покупок составила 943,8 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.
Большая часть покупок принадлежит гражданам Китая (70,8%). На втором месте — представители Мексики (2,8%), на третьем — Германии (2,1%).
Основной объём чеков tax free прошёл через таможенную службу аэропорта в Шереметьево (70,3%). Аэропорты в Домодедово (14,6%) и Пулково (10,2%) заняли второе и третье места соответственно.
Информацией о возвращённых по tax free средствах ФТС не располагает.
Ранее болельщики ЧМ-2018 украли в поездах одеяла и подстаканники на 1 млн рублей.
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