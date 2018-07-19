Доведены до отчаяния: ростовские моряки объявили голодовку на турецком судне «Палмали»

Два судна «Палмали» находятся в донском регионе

На Дону российские моряки объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. С задержкой оплаты труда столкнулись сразу четыре судна турецкой компании «Палмали». Два из них находятся в донском регионе и два в Черном море. Среди моряков есть жители из Ростова и области. Собственник кораблей выходит на связь с экипажем, но о погашении долга с ними не говорит. Сейчас моряки, связавшиеся с адвокатами, готовят иски в суд, рассказал корреспонденту 161.ru председатель Азово-донской территориальной организации российского профессионального союза моряков Леонид Глушак.

— Первое судно «Риройл-5» стоит на рейде Азова . Там моряки заявили о невыплате зарплаты. Корабль стоит без работы больше месяца не груженное, — сказал руководитель областного профсоюза моряков Леонид Глушак. — На этом судне морякам задолжали порядка 100 тысяч долларов. 13 июля рассчитались лишь с одним сотрудником. Остальные шесть человек пошли на крайнюю меру и с 17 июля объявили голодовку и обратились в профсоюз за помощью. Мы отговаривали их, но люди находятся в отчаянии.

По словам Леонида Глушака, вся причина в том, что у компании многомиллионные кредиторские задолженности. «Палмали» испытывает большие финансовые трудности. В начале июля появилась информация, что турецкая компания выплатила задолженность по зарплате сотрудникам предприяти после вмешательства Генпрокуратуры России . Второе судно «Риройл-3» стоит загруженное более двух с половиной месяцев на Кумженском рейде Ростова-на-Дону. Задолженность по заработной плате шестерым морякам составляет 100 тысяч долларов. С ними связались адвокаты и помогли составить иски в суд, чтобы выбить задолженность у собственника по заработной плате.

Стало также известно, что еще два судна «Адриатик Маринер»и «Риройл-2» компании «Палмали» стоят за 12-ти мильной зоной в Черном море. Восемь человек с корабля «Адриатик Маринер» заявили о задолженности по зарплате за восемь месяцев. Сумма долга составила 200 тысяч долларов. С судна «Риройл-2» деньги не платят четырем сотрудникам.

— Сейчас мы думаем, как их всех вызволять оттуда и рассчитать по зарплате. Все судна под мальтийским флагом одной компании «Палмали». Собственник связывается с экипажом, но когда будет погашена задолженность не сообщает, — пояснил Леонид Глушак. — Все моряки трудоустраивались на судна через филиал ростовской компании «Палмали», являющейся дочерней компанией турецкой.

К сожалению, дозвониться в ростовский филиал дочерней компании «Палмали», чтобы взять комментарии не удалось.