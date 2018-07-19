Полина Диброва поделилась семейными фото с отдыха в Испании

Звездная мама показала, как отметила свой день рождения на берегу моря.

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва в соцсетях делится фотографиями с отдыха в Барселоне. Вся семья в сборе.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

19 Июл 2018 в 12:11 PDT «Полиночка, какая вы позитивная!Счастья вам!», «Какие милые)», «Мама-умница, девушка-красавица! Умная, интеллигентная. Повезло Дмитрию», «Классно! Мы сейчас точно так же отдыхаем! Вашей семье морской привет от нашей!», «Красивые пацаны», — прокомментировали подписчики в Instagram.

Кстати, Полина Диброва рассказала, что в Испании осуществилась ее мечта. Звездная мама хотела отметить день рождения на берегу моря. И 16 июля 2018 года ее мечта осуществилась. Полина Диброва поделилась фотографиями с праздника. Многодетной маме исполнилось 29 лет.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

19 Июл 2018 в 5:40 PDT Я встретила свой праздник на берегу моря в теплой компании 🍾🌹 Везла целый чемодан разных «украшалок» в Испанию 💪🏻 Как вы видите, близкие друзья были активно задействованы в оформлении праздника 😇 Так здорово делать событие вместе! В основе всего лежала идея 💡 День Рождения 🎂 босиком на песке под испанскую гитару 🍾 и факела 🔥 лимоны 🍋 возникли благодаря платью, но об этом чуть позже 💫

— поделилась с аудиторией жена известного телеведущего.

Напомним, Полина Диброва живет в браке с Дмитрием Дибровым с 2009 года. У пары растут трое сыновей: восьмилетний Александр, четырехлетний Федор и двухлетний Илья. Кроме того, от первых двух браков у Дмитрия Диброва есть сын Денис (родился в 1985 году) и дочь Лада (родилась в 1989 году).

Вот она — многодетная Семь7я — я — я #СонВЛетнююНочь Друзья, очень рекомендую, правда круто ✔️

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

9 Июн 2018 в 10:02 PDT Фото: Instagram @polinadibrova