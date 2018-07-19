Нашествие тополиной моли стало одной из самых обсуждаемых тем для жителей Академического района

На страницах Академического района в соцсетях главной темой обсуждения в последние дни стало нашествие мелкой мошкары, атакующей жилые помещения и подъезды домов в вечернее время.

Жители района выяснили, что причиной беспокойства стала тополиная моль. В комментариях — фотографии от жителей района. В интернете — масса публикаций, в которых сообщается, что аналогичная ситуация имеет место по всему городу, и она повторяется из года в год. Одно хорошо: мошкара совершенно безобидная и не кусается.

При этом в центре столицы, как сообщает окружная газета «Москва За Калужской заставой», горожане беспокоятся по поводу большого количества летающих муравьев, появившихся в столице, что в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили погодными условиями.

В пресс-службе ведомства отметили, что насекомые не представляют опасности для горожан.

«Муравьи не представляют опасности. Лет самцов и маток — естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии», — прокомментировали ситуацию в Департаменте.