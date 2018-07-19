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Нашествие тополиной моли стало одной из самых обсуждаемых тем для жителей Академического района
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Нашествие тополиной моли стало одной из самых обсуждаемых тем для жителей Академического района 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На страницах Академического района в соцсетях главной темой обсуждения в последние дни стало нашествие мелкой мошкары, атакующей жилые помещения и подъезды домов в вечернее время.
Жители района выяснили, что причиной беспокойства стала тополиная моль. В комментариях — фотографии от жителей района. В интернете — масса публикаций, в которых сообщается, что аналогичная ситуация имеет место по всему городу, и она повторяется из года в год. Одно хорошо: мошкара совершенно безобидная и не кусается.
При этом в центре столицы, как сообщает окружная газета «Москва За Калужской заставой», горожане беспокоятся по поводу большого количества летающих муравьев, появившихся в столице, что в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили погодными условиями.
В пресс-службе ведомства отметили, что насекомые не представляют опасности для горожан.
«Муравьи не представляют опасности. Лет самцов и маток — естественное кратковременное явление, которое происходит раз в году. Насекомые расселяются, чтобы создать новые колонии», — прокомментировали ситуацию в Департаменте.
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