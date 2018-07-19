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Можно разобраться и без суда. В Салехарде таможенники примут жалобы и проконсультируют
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Можно разобраться и без суда. В Салехарде таможенники примут жалобы и проконсультируют 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Должностные лица правового отделения Ямало-Ненецкой таможни 6 августа с 14 до 17 часов проведут в Салехарде акцию «На что жалуетесь?». В ходе мероприятия можно будет подать жалобу, получить консультацию по вопросу возможности обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, порядка рассмотрения таких жалоб, а также получить практическую помощь в составлении текста жалобы.
Акцию проводят для привлечения внимания общественности к возможности досудебного урегулирования разногласий, а также повышения эффективности института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников внешнеэкономической деятельности, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни.
Рассмотрение жалоб в таможенных органах осуществляется правовыми подразделениями, а решение по ним принимает начальник таможенного органа либо уполномоченное им лицо. Срок рассмотрения жалобы вышестоящим таможенным органом не превышает месяца, что значительно сокращает время урегулирования возникшего вопроса по сравнению со сроками рассмотрения заявлений в судебном порядке.
Мероприятие пройдет по адресу: Салехард, ул. Зои Космодемьянской, д.49. Телефоны для справок (34922) 3-97-46, 3-97-40.
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