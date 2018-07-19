Школьник утонул в реке в Архангельской области 

Около деревни Горка Муравьевская в Архангельской области 11‐летний мальчик утонул в реке Вель. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СК.
Следствие установило, что при переходе на остров по песчаной косе мальчик угодил в яму, и его затянуло на глубину. Взрослым не удалось его спасти. Отмечается, что с начала 2018 года восемь несовершеннолетних утонули в водоемах региона.
В начале июля в республике Башкортостан майор полиции Владислав Князев спас 82‐летнего жителя деревни Кондаковка (Бирский район), который едва не утонул. Пенсионер провел в воде около трех часов.