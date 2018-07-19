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Два замминистра Минкомсвязи покинули посты
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Два замминистра Минкомсвязи покинули посты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минкомсвязь РФ покинули два замминистра — Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Оба замминистра покинули министерство", — сказал представитель Минкомсвязи.
Ранее в начале июля был освобожден от должности замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев, курировавший электронное правительство.
Исмаилов был назначен замглавы Минкомсвязи в августе 2014 года, на этом посту он курировал международное сотрудничество. Алхазов стал заместителем, курирующим телекоммуникационную отрасль, в ноябре 2013 года.
В мае сменилось руководство Минкомсвязи — новым министром стал Константин Носков, до этого руководивший Аналитическим центром при правительстве РФ.
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