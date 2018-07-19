Прокуроры пресекли незаконную работу ритуальщиков

Вольске с нарушением законодательства эксплуатировались участки под захоронение. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По сути, распоряжаться местами для погребения администрация разрешила предприятию «Ритуал». Выходит, что ритуальщики фактически выступали в роли руководителей общественного кладбища. Хотя, это противоречит законодательству. В ходе проверки виновные были привлечены к административной ответственности, а нарушения устранены.

Тем временем, в регионе это не единственный случай, когда нарушается законодательство в этой сфере. Ранее журналисты «Саратов 24» сообщали, что саратовцам продают муниципальные земли на кладбище под захоронения. В случае, если такая «сделка» ставится под сомнение, продавцы «воздуха» ссылаются на ошибку.

О подобных случаях сообщают в СМИ жители других городов. Так, молодая жительница города Волжский получила сертификат на владение участком на местном кладбище. В документе сказано, что женщина является собственником участка в два квадратных метра. Однако такие сделки юридической силы не имеют, так как места на кладбищах должны предоставляться бесплатно. Всех, кто стал участником или свидетелем подобной «сделки», репортеры просят сообщить по телефону 705-755