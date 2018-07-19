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Бесплатная услуга по юридической консультации появится во всех МФЦ Нижегородской области
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Бесплатная услуга по юридической консультации появится во всех МФЦ Нижегородской области 

ТАСС 2 часа назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Бесплатная услуга юридической консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей появится во всех многофункциональных центрах «Мои документы» Нижегородской области. Об этом сообщил в четверг и.о. вице-губернатора региона Евгений Люлин.
"В рамках программы защиты прав потребителей, реализуемой по поручению врио главы области Глеба Никитина, мы создаем бесплатные юридические консультации, в том числе в МФЦ", — сказал он. Люлин напомнил, что сейчас подобную услугу уже начали предоставлять в семи многофункциональных центрах. Однако в течение года проект должен распространиться по всей области. Кроме того, консультационные пункты откроются в администрациях городов и районов.
Люлин подчеркнул в этой связи, что в качестве еще одного шага по развитию правовой грамотности населения в области защиты прав потребителя, власти рассматривают тематические горячие линии, семинары и методические рекомендации по самым распространенным вопросам этой сферы деятельности. «Планируется, что это поможет повысить уровень правовой и финансовой грамотности до 75%», — сказал он. Как ожидается, вышеуказанные предложения будут утверждены в рамках губернаторской программы в течение месяца.
В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что активная работа над программой была начата после посещения врио губернатора Глебом Никитиным Большеболдинского района, где он поручил усилить борьбу с некачественной молочной продукцией. «Борьба с фальсификатом сейчас ведется и на федеральном уровне. Мы активно взаимодействуем с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Нельзя допустить, чтобы фальсификат мешал нашим добросовестным производителям и попадал на прилавки магазинов», — сказал Никитин.
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