Бесплатная услуга по юридической консультации появится во всех МФЦ Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июля. / ТАСС /. Бесплатная услуга юридической консультации граждан по вопросам защиты прав потребителей появится во всех многофункциональных центрах «Мои документы» Нижегородской области . Об этом сообщил в четверг и.о. вице-губернатора региона Евгений Люлин.

"В рамках программы защиты прав потребителей, реализуемой по поручению врио главы области Глеба Никитина , мы создаем бесплатные юридические консультации, в том числе в МФЦ", — сказал он. Люлин напомнил, что сейчас подобную услугу уже начали предоставлять в семи многофункциональных центрах. Однако в течение года проект должен распространиться по всей области. Кроме того, консультационные пункты откроются в администрациях городов и районов.

Люлин подчеркнул в этой связи, что в качестве еще одного шага по развитию правовой грамотности населения в области защиты прав потребителя, власти рассматривают тематические горячие линии, семинары и методические рекомендации по самым распространенным вопросам этой сферы деятельности. «Планируется, что это поможет повысить уровень правовой и финансовой грамотности до 75%», — сказал он. Как ожидается, вышеуказанные предложения будут утверждены в рамках губернаторской программы в течение месяца.