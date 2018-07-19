MONATIK устроил жаркие танцы с Надей Дорофеевой в доме Пьера Кардена

Пузырчатый дом Пьер Карден построил в Каннах в 1980-е, чтобы отобразить собственное свободолюбие в моде. В 2018 году сюда прибыли MONATIK и Надя Дорофеева, чтобы зажечь под пальмами жарче солнца, снимая клип «Глубоко…» — смотрим премьеру музыкально-танцевального фильма от режиссера Таню Муиньо вместе!

— интригует MONATIK. А как тебе новый клип?

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Фото:пресс-служба