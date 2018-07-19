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Эксперт: частные инвестиции необходимы для создания особо охраняемых природных территорий
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Эксперт: частные инвестиции необходимы для создания особо охраняемых природных территорий 

ТАСС 2 часа назад
ТУЛА, 19 июля. /ТАСС/. Частным инвесторам необходимо дать возможность участия в создании особо охраняемых природных территорий в регионах России. Для применения механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в этой сфере потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, рассказал ТАСС эксперт «Проектного офиса развития Арктики» (ПОРА), доцент РАНХиГС Александр Воротников в Туле во время форума «Сообщество», который посвящен проблемам экологии и сохранения здоровья людей.
"Механизм государственно-частного партнерства, подразумевает привлечение частных инвестиций, это может решить проблему нехватки госсредств для создания и содержания особо охраняемых природных территорий в регионах. Чтобы это стало возможным, необходимо внести определенные поправки в федеральные законы, в том числе в законы, касающиеся государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Мы с коллегами предлагаем создать при Общественной палате РФ рабочую группу, которая разработает методику применения механизма ГЧП", — сказал Воротников.
По его словам, нужно дать возможность инвесторам развивать тот бизнес, который не нарушит экологию природных территорий. К таким направлениям он отнес, например, познавательный туризм, создание охотничьих хозяйств. «Еще одно важное направление, которое можно развивать в рамках ГЧП — обеспечение охраняемых территорий энергетикой, чтобы можно было создавать там внутреннюю инфраструктуру. Это могут быть экологически чистые солнечные, ветряные электростанции», — отметил Воротников.
Он также добавил, что особо охраняемые природные территории могут представлять интерес и для IT-компаний. «За средства инвесторов можно создавать, например, цифровые карты заповедников, национальных парков. Они упросят управление, дадут возможность установить контроль над экологическим состоянием, предотвращать незаконные вырубки», — пояснил эксперт.
О форуме
Форум «Сообщество» организован Общественной палатой РФ, проходит в Туле 18-19 июня, главная тема — «Природа и общество: как достичь гармонии».
Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Во время дискуссий и панельных сессий будут выработаны предложения, которые рассмотрят на итоговом форуме, который пройдет 2-3 ноября Москве.
ТАСС выступает федеральным информационным партнером.
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