Получил штраф и срок: пьяного водителя осудили за нападение на полицейского в Сызрани

На помощь к пострадавшему силовику подоспели коллеги

Сызранский автомобилист отправится отбывать срок в колонии-поселении за избиение инспектора ГИБДД

По версии сотрудников прокуратуры, мужчина перебрал со спиртным и сел за руль машины в нетрезвом виде 17 июля.

— В дороге нарушителя остановил сотрудник ГАИ. Полицейский почувствовал запах алкоголя, который исходил от водителя. После того, как страж порядка сообщил, что нарушителю грозит административная ответственность, мужчина начал вести себя агрессивно, — рассказали в прокуратуре Самарской области

Разъяренный автомобилист ударил полицейского по лицу. На помощь к сослуживцу подоспели коллеги и усмирили пьяного мужчину.

В результате в отношении водителя завели уголовное дело. Суд признал жителя Сызрани виновным в нападении на полицейского и вынес приговор — 1 год лишения свободы.

Кроме того, нарушитель не скоро сядет за руль, его лишили права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Также мужчина обязан выплатить штраф — 30 тысяч рублей.