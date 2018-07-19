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Получил штраф и срок: пьяного водителя осудили за нападение на полицейского в Сызрани
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Получил штраф и срок: пьяного водителя осудили за нападение на полицейского в Сызрани 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
На помощь к пострадавшему силовику подоспели коллеги
Сызранский автомобилист отправится отбывать срок в колонии-поселении за избиение инспектора ГИБДД.
По версии сотрудников прокуратуры, мужчина перебрал со спиртным и сел за руль машины в нетрезвом виде 17 июля.
— В дороге нарушителя остановил сотрудник ГАИ. Полицейский почувствовал запах алкоголя, который исходил от водителя. После того, как страж порядка сообщил, что нарушителю грозит административная ответственность, мужчина начал вести себя агрессивно, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Разъяренный автомобилист ударил полицейского по лицу. На помощь к сослуживцу подоспели коллеги и усмирили пьяного мужчину.
В результате в отношении водителя завели уголовное дело. Суд признал жителя Сызрани виновным в нападении на полицейского и вынес приговор — 1 год лишения свободы.
Кроме того, нарушитель не скоро сядет за руль, его лишили права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Также мужчина обязан выплатить штраф — 30 тысяч рублей.
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