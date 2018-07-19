На ночь глядя: средства, которые работают, пока вы спите

Одна капля эликсира La Prairie Platinum Rare Cellular Night Elixir перед сном — и мощный восстанавливающий эффект обеспечен. Все дело в ударной концентрации платиновых пептидов, которые способствуют

активной регенерации клеток.

Крем Lancôme Absolue Night Precious Cells с обновленной формулой восстанавливает кожу еще эффективнее. Cпасибо мощнейшему составу, в котором, помимо комплекса Cold Cream c маслами, теперь присутствуют экстракты двух сортов розы –— столистной и дамасской. Цветущий вид после затянувшейся зимы гарантирован!

Вернуть лицу сияние, выровнять текстуру, справиться с мелкими морщинками — крему Skinceuticals Glycolic 10 Renew Overnight под силу все эти задачи. Секрет — в 10-процентной гликолевой кислоте, которая отлично усваивается кожей.