На Южном Урале мать с ребенком утонули вместе с машиной

19 июля в южноуральском поселке Ковали (Кусинский район) ВАЗ-2114 свалился в воду. Погибли 40-летняя женщина и ее 12-летний сын. Находившегося в машине гражданского мужа погибшей спасли пожарные.

Как сообщили «Уралинформбюро» в ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», автомобиль был обнаружен в дамбе хвостохранилища сотрудником охранного предприятия во время обхода территории.

Прибывшие на место огнеборцы пробрались к машине и помогли выбраться наружу 33-летнему жителю Златоуста

"Мужчина остался в живых, потому что ему удалось под водой пробраться в багажник автомобиля, который имеет кузов хэтчбек. Задняя часть машины выступала над поверхностью воды, благодаря чему туда поступал воздух", — пояснили в ведомстве.

Мужчину, находящегося в шоковом состоянии, с диагнозом переохлаждение доставили в районную больницу.

"В таком состоянии он не смог объяснить причину ЧП. Но известно, что он вместе со своей погибшей 40-летней гражданской женой и ее 12-летним сыном возвращался из поселка Магнитка Кусинского района, куда они ездили в гости к своим друзьям", — добавили огнеборцы.