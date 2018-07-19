Викторину «Кто украл солнце?» проведут в Митине 

Викторину «Кто украл солнце?» по сказкам Корнея Чуковского проведут в детской библиотеке № 238 по адресу: ул. Барышиха, д. 21. Мероприятие состоится 25 июля и будет приурочено к 95-летию со дня рождения писателя. Начало в 11.00.
Как сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова, гости познакомятся с биографией писателя, прочитают вслух отрывки из любимых произведений. Ребята попробуют нарисовать солнце с закрытыми глазами, поиграют в фанты, отгадают ребусы. (ср)