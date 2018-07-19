«НИИ „Полюс“ им. М. Ф. Стельмаха» поучаствовал в промышленной выставке ИННОПРОМ-2018

АО «НИИ „Полюс“ им. М. Ф. Стельмаха» поучаствовал в 9-я международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая в этом месяце прошла в Екатеринбурге . АО «НИИ „Полюс“ им. М. Ф. Стельмаха» представил в рамках коллективного стенда Холдинга «Швабе» установку водоподготовки МО-160У.

Сегодня НИИ «Полюс» производит широкую линейку систем водоподготовки, начиная от небольших установок, предназначенных для индивидуальных жилых домов, заканчивая высокопроизводительными установками контейнерного типа для снабжения водой промышленных объектов и населенных пунктов.

«Система очищает воду от взвесей, коллоидов, соединений железа, марганца, меди, серы, фосфора, органических веществ (включая нефтепродукты) и от растворенных солей, включая соли жесткости. Она также обеззараживает жидкость от бактерий и вирусов, осуществляет дезактивацию от радиоактивных веществ», — сообщается на сайте института. Посетители стенда могли увидеть, как установка очищает воду прямо на выставке.