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Супругам разрешили составлять совместные завещания
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Супругам разрешили составлять совместные завещания 

Дни.ру 2 часа назад
Супружеские пары в России отныне могут составлять совместные завещания. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА ФАН. Теперь при обоюдном согласии муж и жена могут составлять совместное завещание, в котором будет указан порядок разделения общего имущества между наследниками.
Эти документы будут определять и имущество, которое входит в наследственную массу каждого из супругов. Завещание утратит силу в случае расторжения брака или признании недействительным документа до смерти одного из них.
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