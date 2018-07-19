Супругам разрешили составлять совместные завещания

Супружеские пары в России отныне могут составлять совместные завещания. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин , сообщает РИА ФАН . Теперь при обоюдном согласии муж и жена могут составлять совместное завещание, в котором будет указан порядок разделения общего имущества между наследниками.

Эти документы будут определять и имущество, которое входит в наследственную массу каждого из супругов. Завещание утратит силу в случае расторжения брака или признании недействительным документа до смерти одного из них.

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