Мы живем в новую эру: мнение геологов

Геологи делят историю нашей планеты на эры, периоды, эпохи и века. Мы живем в кайнозойской эре, которая разбита на три периода. Сейчас на дворе самый последний период — четвертичный. В свою очередь, он делится на две эпохи: голоцен (современный нам) и плейстоцен, который завершился 11 700 лет назад.

Голоцен начался в конце последнего ледникового периода, когда сами ледники уже начали отступать. С тех пор люди освоили сельское хозяйство, научились строить города и даже слетали в космос. С точки зрения человека, конец голоцена очень сильно отличается от его начала. Но так ли существенно это различие для геологов?

Новое заявление, поступившее от Международной комиссии по стратиграфии, признает то, что на Земле происходят значительные изменения. В то время как тенденция к глобальному потеплению и таянию ледников так же актуальна сегодня, как и 11 700 лет назад, у геологов есть и другие свидетельства перемен.

The latest version of the International Chronostratigraphic Chart/Geologic Time Scale is now available! New #Holocene subdivisions: #Greenlandian (11,700 yr b2k)#Northgrippian (8326 yr b2k)#Meghalayan (4200 yr before 1950) https://t.co/IhvZHfHnWh#ChronostratigraphicChart208 pic.twitter.com/8Pf9Dnct7h

— IUGS (@theIUGS) 13 июля 2018 г.

Около 4200 лет назад разрушительная засуха, длившаяся почти 100 лет, вызвала крах цивилизаций по всему миру. Она привела к окончанию периода египетского Древнего царство (тот, когда возводились пирамиды), закату Аккадской империи и цивилизации долины Инда. Последствия засухи еще долго обнаруживались по всему миру. Она не только изменила историю человечества, но даже оставила свой след на древних камнях. Так, к примеру, ее следы можно разглядеть в индийских сталагмитах, где изменение уровней изотопов кислорода отражает снижение интенсивности муссонов. Глобальный характер засухи оставил свой след и на горных породах. Ученые полагают, что всех этих свидетельств достаточно, чтобы классифицировать период после окончания засухи как начало новой эры.

Но на Мейгалейской эре все только начинается. В мире нашлись и другие следы климатических изменений: в период с 11 700 до 8 200 лет назад планета начала остывать благодаря холодной воде, что струилась с тающих ледников в северную часть Атлантического океана. В результате появилась Гренландская эра — первый век голоцена. А в промежутке между ними угнездилась Северогриппанская эра.

Стоит отметить, что это не первые попытки объявить о начале новой эры. Некоторые геологи также работают над тем, чтобы дать научное определение так называемому антропоцену, «эпохе людей». Но весьма вероятно, что Мейгалейская эра и антропоцен не будут взаимоисключать друг друга, а будут существовать одновременно — каждый в своей временной шкале.