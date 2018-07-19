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Четыре ветропарка появятся в Ростовской области до 2024 года
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Четыре ветропарка появятся в Ростовской области до 2024 года 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростовской области до 2024 года планируется появление сразу нескольких ветропарков. Об этом в ходе обсуждения Стратегии экономического развития региона рассказал губернатор Василий Голубев. По его словам, они будут созданы на берегу Азовского моря, в районе Цимлянского водохранилища, в Дубовском районе, в городе Гуково и ряде других территорий.
«Сразу несколько крупных компании, собирающихся работать в этой сфере, параллельно зашли в Ростовскую область, таким образом получается даже конкуренция», — добавил Василий Голубев. Заниматься ветропарками в регионе собираются «Компонент» (они собираются делать оборудование на «Красном котельщике» и «Атоммаше»), «Роснано», «Росатом», а также австрийская и итальянские компании.
Первый ветропарк начнет работать осенью 2019 года — начале 2020 года.
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