Лолита записала эпатажное видео с обувью в ЦУМе

Певица Лолита Милявская любит баловать подписчиков свойственными ее чувству юмора выходками. Очередная появилась на видео в аккаунте артистки в Instagram. Она не такая экстравагантная, как танцы в ночной рубашке в аэропорту, но тоже понравилась поклонникам.

В коротком ролике Лолита укладывается в обнимку с розовой босоножкой спать прямо в обувном отделе ЦУМа и в присутствии фешн-директора магазина Аллы Вербер

— Вот она привилегия! В присутствии хозяйки ЦУМа, полежать в отделе обуви! Ходила выбирать новое платье к съемкам. Нашла. Все приличное! «Жара»! Прощай, комбинезон! Спасибо Алле Вербер за помощь и советы! — подписала видео певица.

Поклонники артистки в большинстве своем выразили мнение, что такого «простого» и «своего» человека как Лолите в российском шоу-бизнесе найти сложно. Подписчики поблагодарили ее за позитив и хорошее настроение и пожелали всегда оставаться такой же «настоящей».

Ранее Пятый канал публиковал самодельных клип Лолиты с безумными плясками к новой песне Киркорова.