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Лолита записала эпатажное видео с обувью в ЦУМе
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Лолита записала эпатажное видео с обувью в ЦУМе 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Певица Лолита Милявская любит баловать подписчиков свойственными ее чувству юмора выходками. Очередная появилась на видео в аккаунте артистки в Instagram. Она не такая экстравагантная, как танцы в ночной рубашке в аэропорту, но тоже понравилась поклонникам.
В коротком ролике Лолита укладывается в обнимку с розовой босоножкой спать прямо в обувном отделе ЦУМа и в присутствии фешн-директора магазина Аллы Вербер.
— Вот она привилегия! В присутствии хозяйки ЦУМа, полежать в отделе обуви! Ходила выбирать новое платье к съемкам. Нашла. Все приличное! «Жара»! Прощай, комбинезон! Спасибо Алле Вербер за помощь и советы! — подписала видео певица.
Поклонники артистки в большинстве своем выразили мнение, что такого «простого» и «своего» человека как Лолите в российском шоу-бизнесе найти сложно. Подписчики поблагодарили ее за позитив и хорошее настроение и пожелали всегда оставаться такой же «настоящей».
Ранее Пятый канал публиковал самодельных клип Лолиты с безумными плясками к новой песне Киркорова.
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