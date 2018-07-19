Украина за полгода снизила транзит нефти в Европу на 6,5%

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-июне 2018 года снизился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 6 млн 358,6 тыс. тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ПАО «Укртранснафта».

Отмечается, что объём прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в январе-июне-2018 увеличился на 7% (на 66,6 тыс. тонн) — до 1 млн 15,4 тыс. тонн.