Опыт медпомощи на ЧМ-2018 используют на Универсиаде в Красноярске

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Принципы оказания медицинской помощи, доказавшие свою эффективность в период проведения чемпионата мира по футболу в России , будут применятся и в дальнейшем, в том числе на Универсиаде-2019 в Красноярске . Об этом сообщила в четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Навык [работы на спортивных мероприятиях, включая новые методы] будет многократно еще использован в нашей каждодневной работе. Впереди у нас Красноярск, впереди много испытаний и побед", — сказала министр.

Она также отметила, что организация чемпионата в РФ изменила имидж страны в глазах иностранцев. «Само мероприятие было историческим и значимым для нашей страны, и оно совершенно изменило имидж нашей стран», — добавила министр.

"Там будет адаптирована эта схема. Потому что под каждый стадион, под каждый объект своя схема реагирования. Общие принципы, которые были заложены на ЧМ, сохранятся, они доказали свою эффективность", — сказала журналистам директор департамента оказания экстренной и специализированной медицинской помощи Оксана Гусева

По ее словам, инновационной схемой работы медиков на массовых спортивных мероприятиях было то, что на чемпионате более, чем в 90% случаев медпомощь оказывалась на месте. «Часть госпитального сегмента оказания специализированнной медицинской помощи вынесли на догоспитальный этап, и это сыграло свою роль», — добавила Гусева.