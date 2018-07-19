В ОБСЕ оценили последствия операции Объединенных сил в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

"Разделяем оценки главы СММ, что начатая в соответствии с законом о реинтеграции карательная «операция Объединенных сил» серьезно осложнила и без того тяжелые условия жизни населения юго-востока Украины, особенно вблизи линии соприкосновения. Все больше жертв среди гражданских. Как и прежде, настаиваем на сравнительном анализе соответствия украинского закона о реинтеграции «Комплексу мер». По нашей оценке, закон противоречит минским договоренностям", — заявил Балакин на заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что нужно незамедлительно устранить создаваемые Киевом гуманитарные проблемы Донбасса. «СММ подтверждает обстрелы находившихся на пунктах въезда-выезда в Еленовке мирных граждан со стороны ВСУ, а также случаи смертей пожилых людей в многочасовых очередях на украинском КПП в станице Луганской. Украинские переговорщики в Контактной группе блокируют принятие решения о начале ремонта моста в станице Луганской по проекту, который предполагает возможность проезда карет „Скорой помощи“. Заслуживает пристального внимания вопрос получения пенсий и социальных пособий от Киева населением востока Украины», — отметил Балакин.

В этой связи зампостпреда также призвал спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика лично вмешаться в работу профильной подгруппы Контактной группы.