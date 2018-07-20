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Занятие с начальниками пожарно-спасательных частей Центрального округа
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Занятие с начальниками пожарно-спасательных частей Центрального округа 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
На территории 33 пожарно-спасательной части состоялось занятие с руководителями пожарно-спасательных частей Центрального округа на тему «Тактико–технические характеристики ранцевой установки пожаротушения, правила эксплуатации, особенности использования и меры безопасности при тушении пожаров». Занятие проводил заместитель начальника 88 пожарно— спасательной части капитан внутренней службы Дмитрий Белов.
Принцип действия устройства основан на использовании энергии сжатого воздуха для формирования и ускорения воздушно-капельного потока. Смешение водного раствора с потоком сжатого воздуха обеспечивается выбором конструкции пожарного ствола и распылительной форсунки.
Работа с устройством производится в следующем порядке: надеть устройство на спину, подогнать и подтянуть ремни по фигуре; открыть воздушный вентиль, установленный на баллоне; приблизиться на безопасное расстояние к очагу возгорания и направить в зону очага возгорания пожарный ствол.
— Начинать тушение очагов пожара с дистанции не более 9 метров, постепенно сокращая расстояние до очага пожара. При тушении очагов возгорания без отключения электрооборудования с напряжением до 10000В, минимальное расстояние от распылительной форсунки до токоведущих частей должно быть не менее 3 метров. Для повышения безопасности рекомендуется использовать диэлектрический комплект. Запрещается использовать устройство для тушения очагов возгорания щелочных металлов и металлорганических соединений, взаимодействующих с водой, — пояснил во время занятия Дмитрий Вячеславович.
Эффективность и длительность тушения очагов возгорания твёрдых горючих веществ (дерево, пластик) зависит от интенсивности подачи и скорости струи огнетушащего вещества. Подавление очагов возгорания на открытом пространстве необходимо проводить с учётом направления ветра. Тушение горящих или тлеющих вертикальных штабелей целесообразно начинать с нижнего уровня, так как образующийся водяной пар, поднимаясь вверх.
В завершении занятия ранцевая установка пожаротушения была продемонстрирована в работе.
Материал подготовила Анна Писковец Пресс-служба Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
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