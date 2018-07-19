Спортивный характер: новые кроссовки Versace и Alexander McQueen

По данным консалтингового агентства Bain & Co, продажи кроссовок за 2017 год выросли на 10% и составили €3,5 млрд На волне успеха в производство спортивной обуви активно начали инвестировать и модные дома. Так, знаковые модели кроссовок появились у Alexander McQueen и Versace.

Британский бренд Alexander McQueen, входящий в группу компаний Kering (владелец — миллиардер Франсуа Пино , $27 млрд), представил модель Oversize. Кроссовки с нарочито увеличенными пропорциями сделаны из телячьей кожи.