Спортивный характер: новые кроссовки Versace и Alexander McQueen 

По данным консалтингового агентства Bain & Co, продажи кроссовок за 2017 год выросли на 10% и составили €3,5 млрд На волне успеха в производство спортивной обуви активно начали инвестировать и модные дома. Так, знаковые модели кроссовок появились у Alexander McQueen и Versace.
Британский бренд Alexander McQueen, входящий в группу компаний Kering (владелец — миллиардер Франсуа Пино, $27 млрд), представил модель Oversize. Кроссовки с нарочито увеличенными пропорциями сделаны из телячьей кожи.
Тем временем в ЦУМе стартовали продажи новой модели кроссовок Versace The Chain Reaction. Помимо краеугольных для итальянского дома принтов и орнаментов в дизайне пары использован шрифт Брайля. С его помощью на кроссовки нанесли слово «любовь».