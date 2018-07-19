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Тайна черного саркофага: египетские ученые нашли три мумии
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Тайна черного саркофага: египетские ученые нашли три мумии 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты выяснили, что мумии были сильно повреждены водой, которая просочилась в саркофаг сквозь трещину.
Ученые из Египта нашли в черном александрийском саркофаге три поврежденные мумии.
Как рассказал глава управления по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири, найденные останки не принадлежат королевской крови.
— Никакой связи с королевскими семьями птолемейского или римского периода у этих мумий нет, поскольку на саркофаге отсутствуют соответствующие надписи, — пояснил Мустафа аль-Вазири.
Он также добавил, что мумии были сильно повреждены водой, которая просочилась в саркофаг сквозь трещину. В дальнейшем ученые собираются выяснить, кем были найденные мумии, сообщает портал Youm7.
В начале июля 2018 года археологи обнаружили в Египте загадочный черный саркофаг. Он был запечатан, а также привлек внимание экспертов из-за своих гигантских размеров. Гробница выполнена из черного гранита весом в 25-30 тонн. Около нее на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины из мрамора и некоторые другие артефакты.
Three decomposed mummies were found in the sarcophagus— Egypt Today/Asmaa Ali Badr#EgyptToday #Egypt #Alexandria #Sarcophagus #Egyptology pic.twitter.com/cAxmLuq2yR
— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) July 19, 2018
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