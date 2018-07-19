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Британский арендодатель выгнал матерей‐одиночек на улицу
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Британский арендодатель выгнал матерей‐одиночек на улицу 

360tv.ru 18 минут назад
69-летний миллионер Фергус Вильсон выставил на улицу четырех одиноких матерей с детьми из-за строгих правил Жилищного совета. Так арендодатель спас себя от высокого штрафа. За неисправность теплосетей дома, в котором проживали несовершеннолетние, ему пришлось бы заплатить крупную сумму. Хозяин пообещал выгнать и беременных женщин.
Фергус Вильсон — один из крупнейших инвесторов Великобритании. Вместе с женой Джудит они покупают недвижимость. В их собственности сотни объектов в Эшфорде и Мейдстоуне в графстве Кент. В ситуации Уилсон винит отнюдь не себя, а строгие правила Жилищного совета. По закону домовладельцы, у которых живут дети, должны отремонтировать теплосети максимум за четыре дня. По словам миллионера, это невозможно.
В интервью изданию Kentish Express он заявил: «Я просто не могу рисковать, если что-то пойдет не так. К вам когда-нибудь сантехник вовремя приходил? Это национальный дефицит».
Чтобы освободить площадь и найти жилье мистер Уилсон дает матерям-одиночкам два месяца. Освободившиеся квартиры домовладелец готов предоставить женщинам с детьми старше пять лет. Объяснение простое — к таким постояльцам требования жилищного совета ослаблены.
Как оказалось, за подобную попытку выселения, Уилсон уже имел дело с судом. Однажды домовладелец уже хотел выселить пакистанских и индийских съемщиков из-за запаха карри. Тогда комиссия по вопросам равенства и прав человека признала попытки миллионера дискриминационными.
Теперь Уилсон не может отказать арендаторам из-за расы. А попытается нарушить предписание — ему грозит штраф или тюремное заключение.
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