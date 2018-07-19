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Губернатор Ростовской области рассказал, когда наступает старость
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Губернатор Ростовской области рассказал, когда наступает старость 

Деловое сообщество 18 минут назад
Сегодня, 19 июля, в Ростове-на-Дону состоялись публичные слушания Стратегии экономического и социального развития региона до 2030 года. В частности, в ходе обсуждения со ссылкой на статистические данные было озвучено, что в среднем мужчина за свою карьеру меняет сферу деятельности 10 раз, а женщина — 6 раз. Таким образом повышается роль образования и переподготовки специалистов на базе ведущих вузов Ростова-на-Дону. Присутствующий на обсуждении вопроса губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, когда по его мнению наступает старость.
«Старость наступает, когда человек перестает учиться и ему становится все до лампочки», — резюмировал глава донского региона. Василий Голубев отметил, что важно быть готовым получать новые знания и быть открытым к новой информации.
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