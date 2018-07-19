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ЦБ выйдет с обновленными предложениями по регулированию кредитования сделок M&A в сентябре
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ЦБ выйдет с обновленными предложениями по регулированию кредитования сделок M&A в сентябре 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Банк России в сентябре выйдет с обновленными предложениями по усилению регулирования кредитования сделок по слиянию и поглощению (M&A). Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
"Сейчас мы это решение принимать не будем.
Мы проведем дополнительные консультации с банками. С учетом августа, я думаю, что они завершатся в сентябре, и я думаю, что мы будем выходить с позицией, которая будет результатом этих переговоров, компромиссов. Нам в части усиления регулирования кредитования сделок слияния и поглощения важно начать само это движение", — сказал он.
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