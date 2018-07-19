ЦБ выйдет с обновленными предложениями по регулированию кредитования сделок M&A в сентябре

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Банк России в сентябре выйдет с обновленными предложениями по усилению регулирования кредитования сделок по слиянию и поглощению (M&A). Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Сейчас мы это решение принимать не будем.

Мы проведем дополнительные консультации с банками. С учетом августа, я думаю, что они завершатся в сентябре, и я думаю, что мы будем выходить с позицией, которая будет результатом этих переговоров, компромиссов. Нам в части усиления регулирования кредитования сделок слияния и поглощения важно начать само это движение", — сказал он.