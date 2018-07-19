В Германии зафиксирован рост антисемитизма

Израильтяне, живущие в Германии, получают оскорбительные письма, сталкиваются с нападками в Сети и нападениями на улицах, сообщает немецкая Deutsche Welle

Владелец ресторана в Берлине Йорай Файнберг последние месяцы получает по электронной почте письма от « Людвига Фишера » (руководитель оккупационной администрации в Польше времен третьего рейха), который называет ресторатора «грязной крысой», а также сообщает, «Холокост — выдумка, а всем евреям место в газовой камере», пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что в Германии участились антисемитские нападения. Недавно в Бонне 20-летний гражданин ФРГ напал на приехавшего из США израильского профессора. В апреле в Берлине 19-летний сириец набросился с ремнем на 21-летнего гражданина Израиля в кипе.

Ненависть, замечает издание, распространяется и в социальных сетях. Ученые Технического университета в Берлине, изучившие 300 тыс. высказываний в рамках исследования «Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в Сети», пришли к выводу, что число антисемитских комментариев растет, и они становятся более радикальными.

«Ненависть к евреям проявляют не только представители праворадикальных и популистских движений», — сказала руководитель исследования Моника Шварц-Фризель, антисемитские комментарии также пишут левые радикалы, либералы, мусульмане.

По мнению ученых, «повседневный» антисемитизм наиболее опасен. «Нас самих испугал тот факт, что предрассудки в отношении евреев за последние несколько веков едва ли изменились», — отметила Шварц-Фризель. По ее мнению, если ничего не изменится, «антисемитизм станет все более нормальным явлением не только в Сети, но и в реальной жизни».

По словам ресторатора Файнберга, немецкие органы юстиции серьезно относятся к проблеме, но пока ни один из подвергших его нападкам не был наказан.