Основатель LavkaLavka запустил видеоблог «Борис Брюква: Восставшие из сада» — о еде и бизнесе

По мнению Бориса Акимова, еда — это не только приятная необходимость для каждого, но и мощный инструмент влияния на окружающий мир.

Цель проекта — поддержать предпринимателей, которые ответственно относятся к окружающей среде. В ходе путешествия по России Акимов будет искать лучшие продукты, помогать производителям выйти на большой рынок и привлекать новых клиентов.

«От того, какую еду мы выберем, зависит каждый день тысячи взаимосвязей — между людьми, растениями, животными, почвой. Можно быть здоровым и при этом давать здоровье планете, а можно нести вред и себе, и окружающему миру. Знание цепочки — от поля до прилавка — позволяет сделать сознательный и ответственный выбор. Когда мы едим то, в чем уверены, мы поддерживаем конкретных людей, которые здесь и сейчас делают мир вокруг нас лучше», — рассказал Акимов.

​В первом выпуске Акимов отправляется в Подмосковье за лучшей в стране колбасой и строит блокчейн-платформу и систему лояльности BioCoin для «зеленого» бизнеса, позволяющую покупателям поддерживать проекты, которые уважительно относятся к окружающей среде.

​Во второй серии «Бориса Брюквы» предприниматель вместе с активистом «Гринпис России» Александром Иванниковым и арт-директором журнала Seasons Татьяной Чулюскиной исследует философию Zero Waste — жизни без отходов и правильной утилизации мусора. Акимов считает, что люди должны двигаться к производству фермерских продуктов, отсутствию пластиковой упаковки и стремиться к жизни без мусора. Сейчас в России только 4% отходов идут на переработку.

В третьем выпуске Акимов рассказал о фермерском театральном буфете в театре «Практика». Создатели «БуфетБуфета» решили заменить традиционную для таких заведений неоправданно дорогую и не самую вкусную еду на блюда из натуральных продуктов.

Осенью LavkaLavka планирует открыть магазин продуктов без одноразовой упаковки. Он будет рассчитан на «сознательных потребителей, которые не хотят создавать мусор». В случае выхода на самоокупаемость после трех месяцев работы магазин продолжит работу, а основатели кооператива задумаются о создании подобной продуктовой сети.

Название для видеоблога придумали участники конкурса в Instagram Акимова, победитель получил 100 тысяч рублей на покупку фермерских продуктов. Сейчас на канале «Бориса Брюквы» начинается розыгрыш автомобиля Renault Dokker. Победитель, который предложит в комментариях лучшую бизнес-концепцию для малого бизнеса, получит машину после того, как у канала наберется 100 тысяч подписчиков.