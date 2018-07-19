Зловонное соседство. Как животноводческие фабрики загрязняют Ленобласть

Невозможно дышать!

Непростая экологическая ситуация сложилась в Кировском районе рядом с деревнями Лукинское, Мучихино, Никольское и Васильково. Ещё в мае на участок земли в 33 га рядом с населёнными пунктами Синявинская птицефабрика начала вывозить тонны своих отходов.

— Мы вынуждены сидеть по домам, жуткий запах аммиака, — жалуются местные жители. — Некоторым пенсионерам пришлось вызывать скорую, потому что они не могли дышать. Дети жалуются на головные боли, рези в животе, саднящее горло.

Роспотребнадзор и После неоднократных сбросов помёта округу заполонили мухи. От них нет спасения: они облепляют людей на улицах, роятся в домах. Это настоящее бедствие для местных жителей. За помощью они обращались в Россельхознадзор прокуратуру . Несколько дней назад вывоз куриного помёта прекратился, но местные не сомневаются — как только шум утихнет, нечистоты снова повезут на поля.

Похожая история происходит в Гатчинском районе. « АиФ » с 2010 года следит за деятельностью птицефабрики «Оредеж», которая с завидной регулярностью сбрасывает навоз на близлежащие поля. Причём это предприятие также замечено в складировании куриных останков: перьев, костей. После многочисленных публикаций на несколько лет агрокомплекс прекратил варварское загрязнение окружающей среды. И вот в начале лета сбросы снова начались!

— Теперь происходящее приобрело по-настоящему промышленные объёмы! — возмущены жители деревень Ляды и Чикино. — Через наши населённые пункты проезжают огромные рефрижераторы. Мы просили водителей хотя бы не разбивать местную деревенскую дорогу, а пользоваться объездной. Впустую! В полях выросли горы отходов, находиться в домах из-за страшного запаха невозможно! Мы, как и в прошлые годы, начали перекрывать дорогу грузовикам. Боремся за свои права, как можем.

Токсичная земля

Не отстаёт от птицефабрик и свиноводческое предприятие «Идаванг Агро» в Тосненском районе. С завидной регулярностью компания устраивает залповые сбросы свиного навоза в реку Иголинка. Дальше нечистоты утекают в Войтоловку. Люди, живущие по берегам этой реки, бьют тревогу.

— Рыба дохнет, всплывает брюхом вверх, — рассказала жительница деревни Войтолово Светлана Шемерда. — Который год мы сразу вывозим внуков из деревни после сбросов свинофермы. Ведь если ребёнок искупается в этой ядовитой воде — быть беде! Сколько писем мы написали: и в прокуратуру, и губернатору Дрозденко. На свиноферму ничего не действует!