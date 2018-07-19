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Брошенный матерью детеныш панды умер в зоопарке в США
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Брошенный матерью детеныш панды умер в зоопарке в США 

360tv.ru 22 минуты назад
В зоопарке калифорнийского города Сакраменто умер детеныш редкой красной панды, которого отвергла самка. Это произошло, несмотря на попытки сотрудников выходить его, сообщил официальный сайт зоосада.
Причиной смерти малыша стало воспаление легких.
Отцом малыша стал девятилетний самец Такео и семилетняя самка Пили. Самка родила в конце июня и по неизвестным причинам не приняла малыша. В итоге ответственность за судьбу малыша легла на работников зоопарка. Его кормила каждые три часа и поместили в инкубатор, чтобы согреть, но это не помогло: через три недели после рождения животное скончалось.
Красные панды находятся на гране исчезновения. По статистике, половина младенцев не доживает до месяца. По данным Всемирного фонда дикой природы, в дикой природе насчитывается менее 10 тысячи красных панд.
В июне большие панды, которые являются символом Всемирного фонда дикой природы и тоже считаются исчезающим видом, родились в центре по развитию панд в китайском городе Чэнду.
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