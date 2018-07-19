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В Сеченовке создан симуляционный класс по фармацевтике
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В Сеченовке создан симуляционный класс по фармацевтике 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Инновационное программное обеспечение начали использовать для разработки лекарств.
Симулятор в сфере высокоэффективной жидкостной хроматографии позволяет исследовать зависимость данных, которые изменяет оператор, без подключения к дорогостоящему хроматографу и проводить виртуальные эксперименты. Также его можно использовать для обучения специалистов химико-аналитических лабораторий.
Для обучения первичным навыкам работы на хроматографах в Первом МГМУ имени Сеченова создан симуляционный класс по направлению «Фармацевтика». В ходе работы с симуляционным программным обеспечением студенты и курсанты последипломной подготовки получают знания об основных хроматографических параметрах, приобретают опыт работы с хроматографом.
Компания-разработчик предоставила программное обеспечение в рамках международной программы «Открытые запросы» Агентства инноваций Москвы. Цель программы — отбор и пилотное тестирование инновационных решений, полезных для развития города.
Программное обеспечение протестировали на кафедре аналитической и судебно-медицинской токсикологии Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета. На кафедре обучают студентов по специальности «Фармация», включая дисциплины: физико-химические принципы и инструментальные методы в фармации и токсикологии, биосинтез и вторичный метаболизм физиологически активных соединений, токсикологическая и судебная химия.
По итогам теста экспертная комиссия приняла решение использовать программы в обучении на кафедре аналитической и судебно-медицинской токсикологии.
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