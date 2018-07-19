В Сеченовке создан симуляционный класс по фармацевтике

Инновационное программное обеспечение начали использовать для разработки лекарств.

Симулятор в сфере высокоэффективной жидкостной хроматографии позволяет исследовать зависимость данных, которые изменяет оператор, без подключения к дорогостоящему хроматографу и проводить виртуальные эксперименты. Также его можно использовать для обучения специалистов химико-аналитических лабораторий.

Для обучения первичным навыкам работы на хроматографах в Первом МГМУ имени Сеченова создан симуляционный класс по направлению «Фармацевтика». В ходе работы с симуляционным программным обеспечением студенты и курсанты последипломной подготовки получают знания об основных хроматографических параметрах, приобретают опыт работы с хроматографом.

Компания-разработчик предоставила программное обеспечение в рамках международной программы «Открытые запросы» Агентства инноваций Москвы . Цель программы — отбор и пилотное тестирование инновационных решений, полезных для развития города.

Программное обеспечение протестировали на кафедре аналитической и судебно-медицинской токсикологии Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета. На кафедре обучают студентов по специальности «Фармация», включая дисциплины: физико-химические принципы и инструментальные методы в фармации и токсикологии, биосинтез и вторичный метаболизм физиологически активных соединений, токсикологическая и судебная химия.

По итогам теста экспертная комиссия приняла решение использовать программы в обучении на кафедре аналитической и судебно-медицинской токсикологии.