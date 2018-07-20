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Кондитер из ВАО стал дипломантом конкурса профессионального мастерства
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Кондитер из ВАО стал дипломантом конкурса профессионального мастерства 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В кафе «Сирень» в парке Сокольники прошёл финал городского конкурса «Московские мастера» по профессии кондитер. Победительницей стала Ксения Зотеева из Южного округа.
Восточный округ на конкурсе представил Сергей Логоненко из Новогиреева. Он получил диплом в номинации «За высокое художественное оформление экспозиции». На конкурсном столе Сергея можно было съесть практически всё, даже тарелки и чашки были сделаны из пастилажа. В центре экспозиции торт в виде расписного чайника, внутри апельсиновая начинка, грецкий орех и мёд, подставка к нему из карамели, и даже застывшая струйка чая тоже сделана из карамели.
Сергей признался, что и сам неравнодушен к сладкому, и домашних балует отменными десертами, любимое лакомство его жены и детей — малиновый торт.
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